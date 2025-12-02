Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Лента новостей

Версия для печати

Андрей Костин, ВТБ: банки маркетплейсов должны стать системно значимыми

Андрей Костин, ВТБ: банки маркетплейсов должны стать системно значимыми
Глава банка ВТБ Андрей Костин отметил растущую конкуренцию со стороны молодых банков, созданных маркетплейсами, но подчеркнул, что компромисс в споре, развернувшемся между ними и классическими банками, обязательно будет найден. Об этом банкир сказал в интервью агентству Reuters 1 декабря 2025 года, накануне Инвестиционного форума ВТБ «РОССИЯ ЗОВЕТ!».

- Никто не против скидок и кешбэков, пусть развиваются, — сказал президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Он пояснил, что «Россия — единственная страна в мире, где платформам разрешено иметь собственные банки. В других странах, таких как США и Китай, законы значительно ограничивают такую возможность». Однако, несмотря на конкуренцию, он относится к новым игрокам спокойно. Единственный нюанс, по мнению Костина, «должен быть равный подход».

В частности, одним из возможных разумных решений в споре классических банков и банков, созданных маркетплейсами, Костин видит распространение на банки маркетплейсов статуса системно значимых, если они обслуживают свыше 40-50 миллионов клиентов.

- Представьте, если такой банк рухнет и 50 млн человек окажутся лишёнными денег? Тут нужны регуляторные меры, — пояснил он свою инициативу.

Что касается сотрудничества, ВТБ предлагал и предлагает маркетплейсам взаимодействие, но пока есть серьёзные расхождения в позициях для создания крепких альянсов.

Костин в целом выразил уверенность в будущем платформенной экономики, хотя признал, что продукты предпочитает покупать вживую.

- Мне лучше капустку квашеную на рынке пробовать. И я не один такой. Есть желание всё-таки пощупать, посмотреть и понюхать. Продуктовые магазины сохранятся, — заключил он.
Фото: Donday
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.