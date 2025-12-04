В начале 2026 года планируется открыть движение по улице Вавилова в Ростове
В начале 2026 года планируется открыть движение по улице Вавилова, расположенной в Ростове. Эту информацию 4 декабря озвучил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в ходе эфира программы «Разговор напрямую».
По заявлению руководителя области, за строительством ведется постоянный контроль, однако текущая динамика работ не удовлетворяет руководство.
"В настоящее время нашей приоритетной задачей является скорейшее завершение проекта с текущим застройщиком", – отметил Слюсарь. Он добавил, что процесс реконструкции улицы Вавилова был сопряжен с определенными трудностями, включая вопросы, касающиеся выкупа земельных наделов и подключения к инженерным коммуникациям, которые сейчас успешно решаются.
Глава региона выразил оптимизм по поводу возможности частичного открытия движения по улице Вавилова уже к концу 2025 года. Полностью ввести дорогу в эксплуатацию предполагается в период с апреля по май 2026 года.