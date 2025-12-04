В начале 2026 года планируется открыть движение по улице Вавилова в Ростове

Фото: Соцсети

В начале 2026 года планируется открыть движение по улице Вавилова, расположенной в Ростове. Эту информацию 4 декабря озвучил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь в ходе эфира программы «Разговор напрямую».По заявлению руководителя области, за строительством ведется постоянный контроль, однако текущая динамика работ не удовлетворяет руководство."В настоящее время нашей приоритетной задачей является скорейшее завершение проекта с текущим застройщиком", – отметил Слюсарь. Он добавил, что процесс реконструкции улицы Вавилова был сопряжен с определенными трудностями, включая вопросы, касающиеся выкупа земельных наделов и подключения к инженерным коммуникациям, которые сейчас успешно решаются.Глава региона выразил оптимизм по поводу возможности частичного открытия движения по улице Вавилова уже к концу 2025 года. Полностью ввести дорогу в эксплуатацию предполагается в период с апреля по май 2026 года.