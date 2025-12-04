Останки со старого кладбища в Азовском районе смывает в Таганрогский залив

Фото: Дондей.

В селе Порт-Катон Азовского района Ростовской области обеспокоены размывом старого заброшенного кладбища у берега Таганрогского залива. Из-за обрушения обрывистого склона на берег попадают человеческие останки — кости и черепа, которые смываются в воду залива.Об этой ситуации рассказала Donday Анастасия Шульгина, которая приехала с семьей на отдых и обнаружила на обрыве торчащие из земли кости. Кладбище, существовавшее здесь более 60 лет назад, расположено на уязвимом участке берега, подверженном эрозии и разрушению под воздействием погоды.По словам женщины, разрушение берега приводит к обнажению и попаданию в воду человеческих останков, что вызывает серьёзное опасение, особенно в летний сезон, когда здесь купаются дети и множество отдыхающих.Эколог из Ростова-на-Дону Мария Иванова предупреждает, что кости могут содержать вирусы и патогенные микроорганизмы, которые сохраняются десятилетиями. При попадании в воду эти патогены могут активизироваться, угрожая здоровью людей и экосистеме залива. Вода становится потенциальным источником инфекций, а морские обитатели — носителями заболеваний.Специалисты настаивают на необходимости санитарно-эпидемиологического обследования участка, изоляции опасной территории и разработки плана переноса останков на официальное кладбище. Кроме того, требуется срочное укрепление берега, чтобы остановить дальнейшее разрушение.Однако в местной администрации сообщают, что кладбище давно не действует, участок не оформлен, а территория бесхозная, поэтому за ней никто не следит. Финансирования на берегозащитные работы в бюджете сельского поселения нет, а ответственность за укрепление берега официально не закреплена за органами власти.Жители села, получив отказ в помощи на местном уровне, обратились к губернатору Ростовской области Юрию Слюсарю с просьбой вмешаться. А так же организовать меры по укреплению берега и обеспечению санитарной безопасности в районе старого кладбища, чтобы избежать дальнейших экологических и санитарных рисков.