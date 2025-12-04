Фото: Дондей

В Волгодонске мужчина предстанет под суд за контрабанду военной техники. Это сообщили в объединенной пресс-службе судов донского региона.По информации источника, инцидент случился в период с 17 по 27 мая в 2024 году. Предположительно в это время подозреваемый занимался перевозкой из Волгодонска в Казахстан прибора дневного и ночного видения. Техника являлась продукцией военного назначения, из-за этого ее перемещение через границу РФ является незаконным.Подозреваемого нашли и задержали. На него возбудили уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза иной военной техники». Следствие смогло собрать достаточно доказательств против мужчины. Таким образом его дело было передано в суд 27 ноября. Когда будет первое заседание пока что неизвестно.Если вина задержанного будет доказана, ему грозит до до семи лет лишения свободы, а также штраф до одного миллиона рублей.