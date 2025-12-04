Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Волгодонске мужчина предстанет под суд за контрабанду военной техники

В Волгодонске мужчина предстанет под суд за контрабанду военной техники
В Волгодонске мужчина предстанет под суд за контрабанду военной техники. Это сообщили в объединенной пресс-службе судов донского региона.

По информации источника, инцидент случился в период с 17 по 27 мая в 2024 году. Предположительно в это время подозреваемый занимался перевозкой из Волгодонска в Казахстан прибора дневного и ночного видения. Техника являлась продукцией военного назначения, из-за этого ее перемещение через границу РФ является незаконным.

Подозреваемого нашли и задержали. На него возбудили уголовное дело по статье «Незаконное перемещение через Государственную границу Российской Федерации с государствами - членами Евразийского экономического союза иной военной техники». Следствие смогло собрать достаточно доказательств против мужчины. Таким образом его дело было передано в суд 27 ноября. Когда будет первое заседание пока что неизвестно.

Если вина задержанного будет доказана, ему грозит до до семи лет лишения свободы, а также штраф до одного миллиона рублей.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.