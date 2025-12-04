В Ростове планируют благоустроить сквер на Социалистической к 2026 году

Фото: Дондей

В Ростове-на-Дону планируют благоустроить сквер на улице Социалистической к 2026 году, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в ходе прямого эфира.Во время общения с жителями региона один из вопросов касался сроков благоустройства центральной городской территории. Впервые в истории города на месте снесённого строения появится общественное пространство.Инициатива исходит от администрации Кировского района. Жители предложили два названия для новой территории: «Кленовый дворик» и «Анненский». Согласно информации от главы города Александра Скрябина, ростовчане выбрали название «Кленовый дворик», за которое проголосовали 69% участников опроса.Горожане выразили желание видеть больше зелёных насаждений и деревьев в центре города. Губернатор рассказал о планах по реализации проекта.«Надеемся, что в 2026 году мы будем наслаждаться прогулками по благоустроенной территории», — добавил Юрий Слюсарь.