В Ростове планируют благоустроить сквер на Социалистической к 2026 году

В Ростове-на-Дону планируют благоустроить сквер на улице Социалистической к 2026 году, сообщил глава региона Юрий Слюсарь в ходе прямого эфира.

Во время общения с жителями региона один из вопросов касался сроков благоустройства центральной городской территории. Впервые в истории города на месте снесённого строения появится общественное пространство.

Инициатива исходит от администрации Кировского района. Жители предложили два названия для новой территории: «Кленовый дворик» и «Анненский». Согласно информации от главы города Александра Скрябина, ростовчане выбрали название «Кленовый дворик», за которое проголосовали 69% участников опроса.

Горожане выразили желание видеть больше зелёных насаждений и деревьев в центре города. Губернатор рассказал о планах по реализации проекта.

«Надеемся, что в 2026 году мы будем наслаждаться прогулками по благоустроенной территории», — добавил Юрий Слюсарь.
Фото: Дондей
