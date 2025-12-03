Ростовчанин готовится к участию в новом сезоне телешоу «Суперниндзя»
Юный житель Ростова-на-Дону Сергей Минчёнок, который стал финалистом второго сезона телешоу "Суперниндзя. Дети", активно готовится к съемкам нового сезона, запланированным на 2026 год.
Воспитанник спортивного клуба "Суворов" из одноименного района Ростова-на-Дону в июне текущего года дошел до финала популярного телепроекта, который транслируется одним из ведущих федеральных каналов. Несмотря на то, что победа уплыла из рук Сергея в последний момент, ему удалось завоевать симпатии зрителей. И готовясь к будущим соревнованиям, он, конечно, учитывает свои прошлые ошибки.
Тренировки Сергея проходят в Суворовском районе, где расположена база Федерации гонок с препятствиями Ростовской области, частью которой является спортивный клуб "Суворов". Кроме того, здесь во дворах двух домов установлены единственные в Ростове-на-Дону спортивные «суперниндзя-площадки», которые доступны всем жителям Суворовского. Сергей увлечен гонками с препятствиями уже около пяти лет — практически с момента их появления в регионе. Изначально он пришел на тренировки, чтобы занять себя в каникулы, но вскоре стал одним из лидеров этого вида спорта в области. Летом Сергей делится своим опытом и проводит бесплатные тренировки для всех желающих, что способствует популяризации данного вида спорта.
