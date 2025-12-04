Виктория Лопырева впервые вышла в свет с мужем после слухов о разводе

Фото: соцсети

Виктория Лопырева впервые вышла в свет с мужем Игорем Булатовым и сыном Марком Леонелем. Семья посетила новогоднюю елку.Виктория и Игорь активно позировали на камеру и держали сына за руку. и активно позировали фотографам. Как поделились супруги, Новый год они планируют отметить в России.– Это наша давняя мечта. Мы много лет не праздновали в России. Хотим настоящий, традиционный русский Новый год — в кругу семьи, друзей, – рассказала Виктория.Напомним, что слухи о разводе пары пошли после интервью модели в 2023 году. Лопырева тогда заявила, что с мужем они живут отдельно. Однако распространяться о причинах разлуки известная модель не стала.