В Ростове на торги выставили имущество строительной компании-банкрота за 8,2 млн

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В Ростове-на-Дону на аукцион выставлено имущество обанкротившейся строительной фирмы на сумму 8,2 миллиона рублей. Соответствующее объявление размещено в открытом реестре данных о банкротстве.На торгах будет реализовано оборудование и различное имущество, принадлежащее компании «СТРОЙ КАПИТАЛ». Среди предлагаемых позиций: опалубка, сварочный выпрямитель модели ВДМ- 2х313/380 ЭСВА, автоматический теплогенератор «Теплос», вагон-бытовка, комплект ворот, самодельный блок-контейнер, станок модели СМЖ-172А для резки арматуры, мачтовый грузовой подъемник грузоподъемностью 1 тонна, каменные строительные леса, пневматический отбойный молоток, станции для прогрева бетонных конструкций, комплекты колонн, компьютерная техника, офисная мебель, емкость для хранения воды, а также блоки из газобетона.Начальная цена всего выставляемого на торги имущества составляет 8,2 миллиона рублей. Приём заявок на участие в аукционе будет осуществляться с 19 мая по 21 июля.Стоит отметить, что компания «СТРОЙ КАПИТАЛ» была зарегистрирована в Ростове-на-Дону в ноябре 2011 года. Основным видом деятельности являлось строительство жилых и коммерческих зданий. В январе 2024 года компания была признана несостоятельной (банкротом) в связи с неисполнением обязательств перед кредиторами на общую сумму 41,7 миллиона рублей.