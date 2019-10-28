В Ростовской области на содержание тротуаров потратят 20,4 млн рублей



На содержание тротуаров в Ростовской области выделят 20 442 200 рублей. Такая информация появилась 30 октября на сайте госзакупок. Всего на портале опубликовано шесть заявок.



Указано, что подрядчик должен привести в порядок тротуары на участке Азов — Александровка — Староминская — граница Краснодарского края. Также работы будут проводиться в Волгодонском и Семикаракорском районах. Средства выделяют из бюджета Ростовской области. Заказчиком выступает донское министерство транспорта.



Исполнителю следует содержать в чистоте тротуары, покрыть их новым асфальтом, устранить деформации, заменить изношенный бордюр. Заявки на участие в конкурсе принимают до 7 ноября. Аукцион пройдёт 8 ноября.