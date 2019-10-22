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В Ростовской области потратят 13,5 млн рублей на ремонт дорог

В Ростовской области потратят 13,5 млн рублей на ремонт дорог
Ремонт дорог в одном из районов Ростовской области обойдётся в 13,5 миллиона рублей. Такая информация размещена на сайте госзакупок.

Планируется провести работы в Чертковском районе. Средства возьмут из областного и местного бюджетов. Заказчиком выступает администрация района.

Сообщается, что ремонт запланирован на 2020 год. Всего в документе указаны 30 межпоселковых дорог и 34 тротуара, которые нужно привести в порядок. Подрядчик должен заменить старое дорожное покрытие на новое, заделать ямы и устранить все деформации на асфальте.

Заявки на участие в конкурсе можно присылать до 30 октября.

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