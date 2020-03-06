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На ремонт и содержание дорог в Гукове потратят почти 8,5 млн рублей

На ремонт и содержание дорог в Гукове потратят почти 8,5 млн рублей
В городе Гуково Ростовской области выделили 8 350 167 рублей на ремонт и содержание дорог. Такую информацию на сайте госзакупок разместило городское управление капитального строительства и ЖКХ.

В техническом задании указано, что подрядчик должен приводить в порядок дороги на 359 улицах, содержать в чистоте 57 остановок, 37 светофоров и 10 клумб. Ремонт будет проводиться на 18 участках дороги. Следует очищать от мусора и грязи проезжую часть, обочины и тротуары, красить, ремонтировать и чистить урны, разбивать клумбы, ухаживать за посадками, обрезать деревья и кусты, косить сорную растительность. Остановочные пункты надо убирать, избавлять от повреждений, следить, чтобы они были оборудованы урнами и скамейками. Нужно обновлять разметку, чинить бордюры. Все работы будут проводить с момента подписания контракта до 31 мая 2020 года.

Заявки на участие в конкурсе можно подать до 20 марта. Электронный аукцион состоится тремя днями позже.

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