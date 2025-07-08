В Ростовской области на торги вновь выставили активы «Донхлеббанка»

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На торговой площадке выставлены на продажу ценные активы, принадлежащие ПАО «Донхлеббанк». Предлагается приобрести четыре пакета акций, суммарная оценочная стоимость которых составляет 66,5 миллиона рублей.На аукционе представлены активы, ранее принадлежавшие четырем частным лицам. Приобретая эти ценные бумаги, покупатель становится обладателем прав на долю в активах компании, эквивалентную почти 66,5 миллионам рублей. В случае банкротства "Донхлеббанка", владелец данных бумаг имеет право на получение части имущества при разделе активов.Согласно информации, размещенной на портале Единого федерального реестра сведений о банкротстве, прием заявок на участие в аукционе завершается 5 сентября. В случае отсутствия интереса к предложению, лоты могут быть выставлены на повторные торги.Стоит отметить, что это не первая попытка реализации активов компании. После признания «Донхлеббанка» банкротом, имущество и долговые обязательства организации регулярно выставляются на продажу.ПАО «Донхлеббанк» было учреждено в Ростове-на-Дону в 1993 году. В 2018 году Центробанк отозвал лицензию у данной кредитной организации. В тот период чистые убытки компании превысили 60 миллионов рублей. Вскоре после этого акционерное общество инициировало процедуру банкротства.