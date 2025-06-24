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В Ростовской области на пешеходном переходе насмерть сбили женщину

В Ростовской области на пешеходном переходе насмерть сбили женщину
В станице Егорлыкской 44-летнюю женщину сбили насмерть. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области.

Трагедия произошла 24 июня около 10:00 на перекрестке улиц Ворошилова и Тургенева. Женщина переходила дорогу на пешеходном переходе, где не было светофора. В этот момент за рулем автомобиля «Хендай» находился 51-летний водитель. Он поздно заметил женщину, и машина наехала на нее. В результате ДТП она получила серьезные травмы.

Пострадавшую срочно госпитализировали, но, к сожалению, в машине скорой помощи она скончалась.
Фото: УГИБДД по РО
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