В Ростовской области на пешеходном переходе насмерть сбили женщину

Фото: УГИБДД по РО

В станице Егорлыкской 44-летнюю женщину сбили насмерть. Об этом сообщили в УГИБДД по Ростовской области.Трагедия произошла 24 июня около 10:00 на перекрестке улиц Ворошилова и Тургенева. Женщина переходила дорогу на пешеходном переходе, где не было светофора. В этот момент за рулем автомобиля «Хендай» находился 51-летний водитель. Он поздно заметил женщину, и машина наехала на нее. В результате ДТП она получила серьезные травмы.Пострадавшую срочно госпитализировали, но, к сожалению, в машине скорой помощи она скончалась.