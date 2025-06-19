В Ростовской области на четыре дня закроют ж/д переезд в районе Самарского шоссе
Согласно сведениям, предоставленным Северо-Кавказской железной дорогой, в Ростовской области на четыре дня будет временно прекращено движение через железнодорожный переезд, находящийся на Самарском шоссе.
Остановка движения на ж/д переезде в Батайске начнется 23 июня в 9:00 и завершится 27 июня в 20:00. Подобные ограничения обусловлены проведением запланированных ремонтных работ в районе остановки общественного транспорта "Техникум", расположенной на Самарском шоссе, на 1361-м километре.
Представители СКЖД просят водителей учитывать данную информацию при планировании поездок по городу и, по возможности, использовать альтернативные маршруты для объезда.