В Батайске на время закроют железнодорожный переезд
Фото: smolensk-i.ru
Через железнодорожный переезд в Батайске ограничат движение. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.
Переезд 1 361-й километр по улице Самарское шоссе будет закрыт 27 декабря. Ограничение вводится с 10 до 17 часов.
- Альтернативный маршрут можно проложить через железнодорожный переезд 1 359-й километр, расположенный по улице Промышленной в Батайске, - рассказали в СКЖД.
Закрытие переезда связано с проведением плановых ремонтных работ.