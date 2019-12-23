Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

0 Версия для печати

В Батайске на время закроют железнодорожный переезд

В Батайске на время закроют железнодорожный переезд
Фото: smolensk-i.ru
Через железнодорожный переезд в Батайске ограничат движение. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.

Переезд 1 361-й километр по улице Самарское шоссе будет закрыт 27 декабря. Ограничение вводится с 10 до 17 часов.
- Альтернативный маршрут можно проложить через железнодорожный переезд 1 359-й километр, расположенный по улице Промышленной в Батайске, - рассказали в СКЖД.

Закрытие переезда связано с проведением плановых ремонтных работ.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.