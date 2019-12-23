В Батайске на время закроют железнодорожный переезд



Фото: smolensk-i.ru

Через железнодорожный переезд в Батайске ограничат движение. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Кавказской железной дороги.



Переезд 1 361-й километр по улице Самарское шоссе будет закрыт 27 декабря. Ограничение вводится с 10 до 17 часов.

- Альтернативный маршрут можно проложить через железнодорожный переезд 1 359-й километр, расположенный по улице Промышленной в Батайске, - рассказали в СКЖД.



Закрытие переезда связано с проведением плановых ремонтных работ.