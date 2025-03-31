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В центре Ростова 5 апреля закроют ж/д переезд из-за плановых работ

В центре Ростова 5 апреля закроют ж/д переезд из-за плановых работ

В связи с осуществлением плановых ремонтных мероприятий, будет временно ограничено движение автотранспорта через железнодорожный переезд в центре Ростова-на-Дону. Информация предоставлена пресс-службой Северо-Кавказской железной дороги.

В указанный день, 5 апреля, автомобильное движение будет закрыто на железнодорожном переезде, который находится на улице Нансена, рядом с Театральным спуском. Ограничение будет действовать в дневное время, с восьми утра до семи часов вечера.

Согласно информации от компании-оператора, для пешеходов будет обеспечен беспрепятственный проход по специально оборудованным пешеходным зонам.

Водителям рекомендуется учитывать данное обстоятельство при планировании поездок по городу. Автомобилистам рекомендуют заранее искать альтернативные маршруты и объездные пути.
Фото: СКЖД
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