Южный окружной военный вынес вердикт по резонансному уголовному процессу 18 «айдаровцев»

Фото: Южный окружной военный суд

В Ростове-на-Дону, 17 октября, Южным окружным военным судом был оглашен приговор по громкому уголовному делу. На скамье подсудимых находились восемь человек, являвшихся членами батальона «Айдар»*, чья деятельность запрещена на территории Российской Федерации. Данный процесс, начавшийся в июне 2023 года, выделяется значительным количеством обвиняемых.Суд признал представших перед ним лиц виновными в насильственном захвате и удержании власти, а также в участии в деятельности организации, признанной террористической. Согласно материалам дела, эти лица, будучи участниками «Айдара»* в разное время, совершали противоправные действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя ДНР и свержение действующей власти.Следствием установлено, что ряд обвиняемых, а именно Чуприна, Радченко, Забайрачный, Никитюк, Гайоха, Таранец, Макаренко, Недоступ, Ермолинский и Калинченко, прошли специальную военную подготовку, в ходе которой их обучали применению огнестрельного оружия и взрывчатых веществ. До вступления в «Айдар»*, Шолик, Байдюк, Крохалев, Недоступ, Калинченко и Грузинов принимали участие в боевых операциях против ДНР и ЛНР в составе Вооруженных сил Украины (ВСУ). Некоторые из них, включая Недоступа, Калинченко и Грузинова, прошли специализированную подготовку в учебных центрах ВСУ для ведения боевых действий против указанных республик.После изучения представленных доказательств, суд вынес обвинительный приговор, назначив следующие сроки заключения в колонии строгого режима: Шолику – 16 лет, Байдюку – 16 лет, Крохалеву – 16 лет, Федченко – 15 лет, Чуприну – 20 лет, Грузинову – 21 год, Радченко – 20 лет, Забайрачному – 20 лет, Никитюку – 20 лет, Гайохе – 18 лет, Таранцу – 20 лет, Макаренко – 18 лет, Недоступу – 21 год, Ермолинскому – 20 лет, Калинченко – 21 год.Данный приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в Апелляционном военном суде.*организация, запрещенная на территории РФ.