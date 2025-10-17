На Дону прицеп большегруза врезался в ограждение и рухнул вниз

Фото: Соцсети

В районе станицы Красноярской Цимлянского района рано утром 17 октября произошел серьезный инцидент на дороге. Свидетели зафиксировали, как прицеп большегрузного автомобиля потерял управление, покинул трассу и рухнул вниз, и поделились видеозаписью в интернете.По неустановленным обстоятельствам, крупный самосвал отклонился от траектории движения, задел столб уличного освещения и заблокировался, зависнув на барьерном ограждении. После двух часов ожидания в критической ситуации конструкция не выдержала нагрузки. Под весом многотонной машины грузовик не удержался и опрокинулся на бок.Согласно данным областного управления ГИБДД, водитель грузового транспортного средства не пострадал.