Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

На Дону прицеп большегруза врезался в ограждение и рухнул вниз

На Дону прицеп большегруза врезался в ограждение и рухнул вниз

В районе станицы Красноярской Цимлянского района рано утром 17 октября произошел серьезный инцидент на дороге. Свидетели зафиксировали, как прицеп большегрузного автомобиля потерял управление, покинул трассу и рухнул вниз, и поделились видеозаписью в интернете.

По неустановленным обстоятельствам, крупный самосвал отклонился от траектории движения, задел столб уличного освещения и заблокировался, зависнув на барьерном ограждении. После двух часов ожидания в критической ситуации конструкция не выдержала нагрузки. Под весом многотонной машины грузовик не удержался и опрокинулся на бок.

Согласно данным областного управления ГИБДД, водитель грузового транспортного средства не пострадал.
Фото: Соцсети
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.