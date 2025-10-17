В районе элитного ЖК «Белый Ангел» в Ростове растеклись канализационные реки

Фото: Donday

Вблизи элитного жилого комплекса «Белый Ангел» в Ростове-на-Дону произошел серьезный прорыв канализационной системы. Видеоматериалы, запечатлевшие последствия коммунальной аварии, размещены на новостном портале DonDay.Очередной сбой в работе коммунальных служб был обнаружен утром 17 октября на улице Береговой. Канализационные воды заполонили обширную территорию, начиная от моста Сиверса. Автомобили, двигаясь через затопленный участок, распространили загрязненную жидкость в сторону железнодорожного вокзала с одной стороны и до переулка Халтуринского — с другой.У подножия «Белого ангела» сформировались настоящие водоемы. Автомобилистам приходится преодолевать водные препятствия, при этом водители поднимают стекла, чтобы избежать попадания брызг.Следует отметить, что аналогичные происшествия в окрестностях этого жилого комплекса происходят регулярно. Почти каждый месяц улица Береговая оказывается под слоем канализационных извержений.