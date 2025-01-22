В Ростовской области мужчина украл у пенсионера почти миллион рублей

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В Ростовской области мужчина похитил почти миллион рублей у пенсионера. Об этом проинформировало МУ МВД Новочеркасское.Инцидент произошёл 9 декабря 2024 года вблизи Новочеркасска. Согласно данным следствия, 39-летний мужчина прогуливался по поселку Персиановскому и в какой-то момент обратил внимание на один из домов. Он проник на его территорию через задний вход и вошёл внутрь. Увидев 99-летнего пенсионера, грабитель не испугался и не попытался сбежать. Он обнаружил у пожилого человека 850 тысяч рублей, забрал деньги и исчез с места преступления.Через месяц, 8 января, злоумышленника задержали. Им оказался 39-летний житель Ростова-на-Дону, ранее судимый за вымогательство и незаконное хранение оружия.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». В качестве меры пресечения ему избрали арест. Если его вина будет установлена, он может столкнуться с лишением свободы на срок до четырёх лет.