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На Дону по количеству новых заболевших COVID-19 лидируют люди старше 46 лет

На Дону по количеству новых заболевших COVID-19 лидируют люди старше 46 лет
В Ростовской области почти половину новых зараженных коронавирусом составили люди старше 46 лет. Об этом 10 ноября сообщило региональное правительство.

За последние 24 часа врачи зафиксировали 307 случаев инфицирования, из которых 144 приходятся на дончан в возрасте от 46 до 65 лет (46,9%). Намного меньше зараженных оказалось среди граждан от 18 до 45 лет - диагноз «коронавирус» поставили 68 людям, что составило 22,2%. Также COVID-19 подхватили 67 пенсионеров от 66 до 79 лет (21,8%) и 22 пожилых жителя Ростовской области старше 80 лет (7,2%). Наименьшее количество заболевших медики выявили среди несовершеннолетних. Так, за минувшие сутки коронавирусом заболели шесть детей.

Увеличивается и число жертв пандемии. Лишь за прошедшие сутки патологоанатомы зарегистрировали 19 смертей дончан от опасного вируса. Общее количество умерших от COVID-19 составили 976 человек.

Теги: COVID-19 в Ростовской области коронавирус на Дону

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