На Дону молодежь стала лидером по количеству заражений коронавирусом за сутки

В Ростовской области среди новых заболевших коронавирусом лидирует молодежь. Об этом 30 октября сообщило региональное правительство.За прошедшие сутки врачи зафиксировали 310 случаев инфицирования COVID-19. Из них большинство составила молодежь от 18 до 45 лет - 121 человек, или 39%. Эта возрастная категория впервые за долгое время поднялась выше второго места по количеству заболеваний. Немного меньше заболевших выявили среди дончан от 46 до 65 лет - 108 человек, что составляет 34,8% от общего числа зараженных. Также коронавирус подхватили 59 пенсионеров от 66 до 79 лет (19,1%) и 12 пожилых людей старше 80 лет (3,9%). Среди детей заболевших COVID-19 оказалось меньше всего - 10 несовершеннолетних, или 3,2%.Всего за период пандемии в регионе коронавирусом заразились 30 305 человек. При этом от инфекции скончались 820 дончан. Из них 15 человек стали жертвами вируса за последние 24 часа: семь женщин в возрасте от 38 до 83 лет и восемь мужчин от 38 до 80 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями.