Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В бассейне реки Дон уровень воды ниже стандартных показателей

В бассейне реки Дон уровень воды ниже стандартных показателей

В Ростовской области специалисты из АзНИИРХ отмечают, что глубина реки Дон снизилась и теперь находится ниже обычных показателей.

По информации, предоставленной учеными, 7 апреля уровень воды в Цимлянском водохранилище достиг 34 метров, что на 2 метра меньше предусмотренного проектом. Начиная с середины марта и по начало апреля, уровень воды поднялся всего на один сантиметр.

В то же время отмечено увеличение поступления воды в водохранилище – с 300 до 580 кубических метров в секунду.

По прогнозам исследователей, максимальный приток воды в Цимлянское водохранилище, достигающий 604 кубических метров в секунду, ожидается 24 апреля.

Ранее в Управлении Ростовмелиоводхоза сообщили о введении мер по экономии водных ресурсов в водохранилище из-за возможного маловодья в этом году.

Эксперты не ожидают затопления пойменных нерестилищ в нижнем течении Дона. Благоприятные условия для естественного размножения рыб в русле реки Дон и её притоках будут зависеть от стабильности водного уровня в реках.
Фото: Дондей
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.