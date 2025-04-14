В бассейне реки Дон уровень воды ниже стандартных показателей

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В Ростовской области специалисты из АзНИИРХ отмечают, что глубина реки Дон снизилась и теперь находится ниже обычных показателей.По информации, предоставленной учеными, 7 апреля уровень воды в Цимлянском водохранилище достиг 34 метров, что на 2 метра меньше предусмотренного проектом. Начиная с середины марта и по начало апреля, уровень воды поднялся всего на один сантиметр.В то же время отмечено увеличение поступления воды в водохранилище – с 300 до 580 кубических метров в секунду.По прогнозам исследователей, максимальный приток воды в Цимлянское водохранилище, достигающий 604 кубических метров в секунду, ожидается 24 апреля.Ранее в Управлении Ростовмелиоводхоза сообщили о введении мер по экономии водных ресурсов в водохранилище из-за возможного маловодья в этом году.Эксперты не ожидают затопления пойменных нерестилищ в нижнем течении Дона. Благоприятные условия для естественного размножения рыб в русле реки Дон и её притоках будут зависеть от стабильности водного уровня в реках.