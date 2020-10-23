Минприроды Ростовской области назвал причину обмеления Маныча

Министерство природы Ростовской области озвучили причины обмеления Маныча. Об этом 26 октября сообщило региональное правительство.В последние годы водохозяйственная обстановка на Дону стала напряженной, так как понижение воды в Ростовской области наблюдается еще с 2007 года, однако в последнее время обстановка стала критической. Это связано с климатическими изменениями в донском регионе.Аномально маловодным по бассейну реки Дон стал 2020 год. Кроме того, бассейн реки Западный Маныч находится в засушливой зоне. При этом именно он обеспечивает перераспределение водных ресурсов по территории четырех южных регионов России. Осложняет ситуацию и разбушевавшийся ветер, сдувший часть воды.Обмеление русла - явление не новое. В 2015 году в Усть-Манычском гидроузле уровень воды был еще ниже, чем в 2020 году.В частности, из-за обмеления летом в Сальском районе произошел мор в реке Старый Егорлык. Более 10 тонн рыбы погибли из-за сильного обмеления реки. По словам старшего госинспектора Нижнедонского отдела Росрыболовства Виктора Дорошенко, из-за загрязнения и недостаточного количеств воды произошло выделение сероводорода. Оказавшись без кислорода, рыба погибла.Спасти донские водоемы могут только надлежащий уход и осадки.