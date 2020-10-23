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Минприроды Ростовской области назвал причину обмеления Маныча

Минприроды Ростовской области назвал причину обмеления Маныча
Министерство природы Ростовской области озвучили причины обмеления Маныча. Об этом 26 октября сообщило региональное правительство.

В последние годы водохозяйственная обстановка на Дону стала напряженной, так как понижение воды в Ростовской области наблюдается еще с 2007 года, однако в последнее время обстановка стала критической. Это связано с климатическими изменениями в донском регионе.

Аномально маловодным по бассейну реки Дон стал 2020 год. Кроме того, бассейн реки Западный Маныч находится в засушливой зоне. При этом именно он обеспечивает перераспределение водных ресурсов по территории четырех южных регионов России. Осложняет ситуацию и разбушевавшийся ветер, сдувший часть воды.

Обмеление русла - явление не новое. В 2015 году в Усть-Манычском гидроузле уровень воды был еще ниже, чем в 2020 году.

В частности, из-за обмеления летом в Сальском районе произошел мор в реке Старый Егорлык. Более 10 тонн рыбы погибли из-за сильного обмеления реки. По словам старшего госинспектора Нижнедонского отдела Росрыболовства Виктора Дорошенко, из-за загрязнения и недостаточного количеств воды произошло выделение сероводорода. Оказавшись без кислорода, рыба погибла.

Спасти донские водоемы могут только надлежащий уход и осадки.

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