В Ростовской области МЧС объявило штормовое предупреждение из-за снегопада

МЧС предупредило жителей Ростовской области об ухудшении погоды. С 17 часов 25 декабря в течение суток в регионе ожидаются сильный гололед и налипание мокрого снега на проводах и деревьях.В связи с неблагоприятными погодными условиями автомобилистам рекомендуется быть особенно внимательными, соблюдать дистанцию с другими транспортными средствами и снизить скорость. По возможности от поездок стоит отказаться.Пешеходам лучше заранее подготовить обувь для скользкой дороги перед выходом из дома и иметь на одежде светоотражающие элементы.