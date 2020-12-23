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В Ростовской области МЧС объявило штормовое предупреждение из-за снегопада

В Ростовской области МЧС объявило штормовое предупреждение из-за снегопада
МЧС предупредило жителей Ростовской области об ухудшении погоды. С 17 часов 25 декабря в течение суток в регионе ожидаются сильный гололед и налипание мокрого снега на проводах и деревьях.

В связи с неблагоприятными погодными условиями автомобилистам рекомендуется быть особенно внимательными, соблюдать дистанцию с другими транспортными средствами и снизить скорость. По возможности от поездок стоит отказаться.

Пешеходам лучше заранее подготовить обувь для скользкой дороги перед выходом из дома и иметь на одежде светоотражающие элементы.

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