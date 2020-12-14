Штормовое предупреждение объявили в Ростовской области. На севере Дона 16 декабря ожидается сильный снег, информирует ГУ МЧС по региону по ссылкой на Росгидромет.Ухудшение погоды прогнозируют и в Ростове-на-Дону. С 16 по 18 декабря областной центр накроет туман, возможен гололед.Водителям нужно быть предельно внимательными на дорогах, соблюдать скорость и дистанцию. Машины стоит оставлять на парковках, чтобы не мешать работе общественного транспорта. Пешеходам тоже необходимо позаботиться о себе и подготовить обувь к гололеду: наклеить на подошву изоленту или лейкопластырь. Пожилым людям лучше брать с собой трость с резиновой набойкой.Последний раз сильный туман был в Ростовской области 12 декабря. Непогода спровоцировала в регионе настоящий дорожный коллапс: трассы превратились в ледовые катки. На автодорогах Ростов – Таганрог и Ростов – Азов столкнулись сразу по девять машин. В результате движение на дорогах парализовало на несколько часов.