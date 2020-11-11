Экстренное предупреждение: мокрый снег и ураганный ветер ожидаются в Ростове

Снег и ураганный ветер ожидаются в Ростове-на-Дону. Об ухудшении погодных условий в донской столице предупредили в городском управлении ГО и ЧС.По данным синоптиков, с 16 по 19 ноября в Ростове ожидается ухудшение погоды. Возможно понижение температуры ниже 0 градусов, также прогнозируют дождь и мокрый снег. В связи с этим возможны налипание снега на проводах и деревьях и гололед на дорогах. Ветер усилится до 15-18 метров в секунду.Кроме того, из-за ураганного ветра в устье Дона сохранится низкий уровень воды, а на участке от Аксая до Азова он будет ниже благоприятных отметок.В связи с неблагоприятными погодными условиями возможны увеличение числа ДТП, снежные заносы, обрывы проводов ЛЭП, а также других слабозакрепленных конструкций. Из-за сильного ветра велика вероятность падения аварийных деревьев и незакрепленных деталей. Ростовчанам в этот период нужно быть предельно бдительными на дорогах, особенно при переезде пешеходных переходов. Пешеходам нужно переходить проезжую часть в специальных местах, а на одежде иметь светоотражающие элементы, чтобы водители могли видеть вас.В период холодов также стоит помнить о пожарной безопасности, а при возникновении перебоев в работе систем теплоснабжения, водоснабжения и газоснабжения, звоните в экстренные службы или по номеру: 112.