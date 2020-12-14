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В Ростове объявили экстренное предупреждение о гололеде и тумане в ближайшие дни

В Ростове объявили экстренное предупреждение о гололеде и тумане в ближайшие дни
В Ростовской области объявили экстренное предупреждение о непогоде. В ближайшие три дня Ростов накроют туман и гололед.

По прогнозу синоптиков, 16, 17, 18 декабря 2020 года в донской столице ожидается туман, на дорогах будет гололедица. В связи с этим водителям лучше отказаться от поездок на собственном автомобиле, а при необходимости соблюдать скоростной режим, парковать машины только на парковочных площадках, не препятствовать работе общественного транспорта.

В прошлый раз, когда Ростовскую область накрыло ледяным дождем, несоблюдение дистанции и скоростного режима привело к десяткам ДТП. В частности, на трассах Ростов - Азов и Ростов - Таганрог произошли две аварии с участием девяти авто. Водители не справились с управлением и столкнулись «паровозиком», перегородив движение по автодороге.

Пешеходам также стоит быть предельно внимательными. Нужно переходить дорогу только в разрешенных местах, подготовить обувь для скользкой дороги и иметь на одежде светоотражающие элементы.

В случае возникновения ЧС нужно звонить по номеру: 112.

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