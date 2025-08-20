Фото: Donday

В Ростовской области снова зафиксированы случаи возгорания мусорных полигонов. Министр жилищно-коммунального хозяйства области Антонина Пшеничная сообщила о завершении тушения пожаров на свалках в городе Шахты и Шолоховском районе.В ночь на 20 августа на шахтинском полигоне ТБО произошло возгорание отходов. Огонь распространился на территорию площадью одна тысяча квадратных метров до прибытия пожарных команд.Для ликвидации пожара были направлены 15 человек и 11 единиц специализированной техники, включая самосвалы, экскаваторы, погрузчики и бульдозер. К 7:30 открытое пламя удалось остановить, после чего началась засыпка тлеющих участков землей. К 10:00 все очаги тления были полностью устранены.Стоит напомнить, что аналогичный инцидент произошел в Шахтах в начале июля, когда 9 июля загорелась свалка в поселке Красина. Местные жители заметили густой дым и неприятный запах около 15:00 и вызвали пожарных. Площадь возгорания тогда составила 250 квадратных метров. После предыдущих возгораний власти рассматривали возможность установки камер видеонаблюдения для раннего обнаружения пожаров.Параллельно с этим еще один пожар произошел на свалке в Шолоховском районе. В ту же ночь, 20 августа, загорелся мусор на территории бывшего Базковского полигона. На место происшествия прибыли 17 специалистов и пять единиц техники. К 7:30 удалось локализовать открытое горение, охватившее площадь в тысячу квадратных метров. В настоящее время продолжаются работы по засыпке тлеющих очагов грунтом.