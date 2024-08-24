В Ростове отменили традиционные праздничные линейки на День знаний

Фото: Соцсети.

В Ростовской области школьные линейки, посвященные Дню знаний, будут проводиться в помещениях учебных заведений. Такое решение приняли в правительстве региона из соображений безопасности.Ранее губернатор Василий Голубев подписал документ о временном запрете проведения массовых мероприятий на открытом воздухе в целях обеспечения безопасности. Точные сроки действия данного запрета не уточняются.Представители власти пояснили, что перенос традиционных школьных линеек в закрытые помещения направлен на обеспечение безопасности учащихся и их родителей в День знаний.Стоит отметить, что глава администрации Ростова Алексей Логвиненко также объявил об отмене уличных празднований, приуроченных ко Дню города.