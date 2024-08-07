В Ростовской области линейки, посвященные Дню знаний, пройдут 2 сентября
В Ростовской области линейки, посвященные Дню знаний, пройдут 2 сентября. Об этом рассказали в региональном правительстве.
В 2024 году 1 сентября выпадает на воскресенье, поэтому все образовательные учреждения проведут торжественные мероприятия, посвященные началу нового учебного года и Дню знаний, в понедельник.
Решение о времени, когда прозвучат первые звонки, будут принимать директора школ. Предположительно, это произойдет в 9 часов утра.