В Ростовской области последние звонки пройдут в закрытых помещениях
Как сообщили в Минобразования Ростовской области, последние звонки в регионе пройдут в закрытых помещениях.
Как уточнили в ведомстве, это необходимо для организации эффективной защиты правопорядка и защищенности образовательных организаций, а также обеспечения безопасности обучающихся, педагогов и родителей.
До муниципальных образований Ростовской области соответствующие рекомендации доведены. Отметим, что сообщили об этом за сутки до торжественной линейки.