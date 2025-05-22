Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области последние звонки пройдут в закрытых помещениях

В Ростовской области последние звонки пройдут в закрытых помещениях
Как сообщили в Минобразования Ростовской области, последние звонки в регионе пройдут в закрытых помещениях.

Как уточнили в ведомстве, это необходимо для организации эффективной защиты правопорядка и защищенности образовательных организаций, а также обеспечения безопасности обучающихся, педагогов и родителей.

До муниципальных образований Ростовской области соответствующие рекомендации доведены. Отметим, что сообщили об этом за сутки до торжественной линейки.
Фото: Нейросеть
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.