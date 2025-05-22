В Ростовской области последние звонки пройдут в закрытых помещениях

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Как сообщили в Минобразования Ростовской области, последние звонки в регионе пройдут в закрытых помещениях.Как уточнили в ведомстве, это необходимо для организации эффективной защиты правопорядка и защищенности образовательных организаций, а также обеспечения безопасности обучающихся, педагогов и родителей.До муниципальных образований Ростовской области соответствующие рекомендации доведены. Отметим, что сообщили об этом за сутки до торжественной линейки.