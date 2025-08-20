Фото: Дондей

В Ростове в доходном доме Красса закрыли вход в здание с территории заднего двора. 17 августа представители администрации Кировского района закрыли подвальное помещение и вход на третий этаж.Дом Красса в Университетском, 28 признали объектом культурного наследия в 2024 году. К сожалению, консервации здания не было. В апреле 2025 года злоумышленники незаконно проникли в здание через главный вход, который был открыт, и похитили металлические ограждения, расположенные на первом этаже.Об этом стало известно активистам, защищающим памятники архитектуры. Активисты из движения «Мой фасад» самостоятельно обеспечили безопасность здания, установив металлические двери, которые ограничили доступ в помещение.Позже был проведен субботник на первом этаже. Представители администрации помогли вывезти мусор.Как отметил замглавы Кировского района по вопросам ЖКХ Андрей Рыбальченко, в сентябре планируется еще один масштабный субботник, но уже на втором этаже.Здание было построено в 1911–1912 годах в стиле модерн. Его собственником был Андрей Фёдорович Красса, который также входил в состав правления Азовско-Донского коммерческого банка.