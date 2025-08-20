В Ростовской области нашли живой 45-летнюю без вести пропавшую жещину

Фото: Лиза Алерт

В Ростовской области нашли живой 45-летнюю Рубины Мерзляченко, которая числилась пропавшей без вести. О местонахождении женщины не было информации с 11 августа.Проживающая в Сальске женщина пропала, после чего обеспокоенные родственники обратились за помощью в правоохранительные органы. К поискам также присоединились добровольцы-волонтеры.Спустя девять дней поисков, к счастью, женщину удалось найти живой. Информация об обстоятельствах ее обнаружения не разглашается.