В Ростовской области коронавирусом заразились еще 20 детей

На Дону растет количество заболеваний коронавирусом среди детей. Об этом сообщило региональное правительство.По состоянию на 3 ноября в Ростовской области коронавирусом заболели еще 310 человек. Из них 20 являются несовершеннолетними. За прошедшую неделю ежедневное количество заболевших детей увеличилось почти в три раза. Так, 28 октября за сутки COVID-19 выявили у семи несовершеннолетних, а 29-го - всего у трех. Тем не менее от общего числа их количество составило всего 6,4%.Лидерами среди новых инфицированных коронавирусом снова стали люди от 46 до 65 лет - 121 человек, или 39%. Среди молодежи в возрасте от 18 до 45 лет вирус подхватили 80 человек (25,8%). Также COVID-19 выявили у 73 пенсионеров от 66 до 79 лет (23,6%). Меньше всего новых заболевших врачи зафиксировали среди пожилых дончан старше 80 лет - 16 человек, или 5,2%.Всего за период пандемии в регионе коронавирусом заразились 31 558 человек. Из них 869 жителей Ростовской области не справились с болезнью. За последние 24 часа от COVID-19 скончались 14 человек: семь женщин в возрасте от 67 до 95 лет и семеро мужчин от 54 до 84 лет. Все умершие страдали хроническими заболеваниями.