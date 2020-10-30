На Дону большинство заболевших за сутки коронавирусом составили люди от 46 лет

В Ростовской области почти половину заболевших коронавирусом за сутки выявили среди людей старше 46 лет. Об этом сообщило региональное правительство.По состоянию на 2 ноября в донском регионе за прошедшие сутки зафиксировано 316 случаев инфицирования COVID-19. При этом 143 из них - люди в возрасте от 46 до 65 лет, что составляет 45,3% от общего числа. Немного меньше заболевших врачи выявили среди граждан от 18 до 45 лет - 97 человек, или 30,7%. Также за сутки коронавирусом заболел 51 пенсионер в возрасте от 66 до 79 лет. Количество людей этой возрастной категории составило 16,1% от числа всех зараженных. Наименьшее число инфицированных за минувшие сутки специалисты зафиксировали среди дончан старше 80 лет и несовершеннолетних. Так, COVID-19 выявили у 20 пожилых людей и пяти детей.Всего за период пандемии опасным вирусом заразились 31 248 жителей Ростовской области. Из них жертвами коронавируса стали 855 человек. Лишь за последние 24 часа от инфекции скончались шестеро мужчин в возрасте от 32 до 78 лет и пять женщин от 67 до 80 лет.