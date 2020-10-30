На Дону большинство заболевших за сутки коронавирусом составили люди от 46 лет
В Ростовской области почти половину заболевших коронавирусом за сутки выявили среди людей старше 46 лет. Об этом сообщило региональное правительство.
По состоянию на 2 ноября в донском регионе за прошедшие сутки зафиксировано 316 случаев инфицирования COVID-19. При этом 143 из них - люди в возрасте от 46 до 65 лет, что составляет 45,3% от общего числа. Немного меньше заболевших врачи выявили среди граждан от 18 до 45 лет - 97 человек, или 30,7%. Также за сутки коронавирусом заболел 51 пенсионер в возрасте от 66 до 79 лет. Количество людей этой возрастной категории составило 16,1% от числа всех зараженных. Наименьшее число инфицированных за минувшие сутки специалисты зафиксировали среди дончан старше 80 лет и несовершеннолетних. Так, COVID-19 выявили у 20 пожилых людей и пяти детей.
Всего за период пандемии опасным вирусом заразились 31 248 жителей Ростовской области. Из них жертвами коронавируса стали 855 человек. Лишь за последние 24 часа от инфекции скончались шестеро мужчин в возрасте от 32 до 78 лет и пять женщин от 67 до 80 лет.