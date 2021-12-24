Фото: Алексей Бойко.

В Ростовской области коронавирус выявили еще у 478 человек. За сутки с 27 по 28 декабря диагноз подтвердился у 177 молодых людей от 18 до 45 лет. Эта возрастная категория составляет 37,1% и занимает лидирующую позицию по числу новых пациентов с COVID-19.На втором месте оказались люди от 46 до 65 лет - 146 человек. Они составили 30,5% заболевших. Борьбу с коронавирусом начали и пенсионеры. Диагноз подтвердился у 78 дончан от 66 до 79 лет (16,3%) и у 25 - старше 80 лет (5,2%). В числе зараженных оказались и несовершеннолетние. Медики зафиксировали 52 случая инфицирования среди детей, что составляет 10,9%.Всего на Дону с начала пандемии COVID-19 подхватили 192 634 человека. По информации регионального правительства, большинство уже выздоровели. Однако побороть вирус смогли не все пациенты ковидных госпиталей. Жизни 9 536 человек унесла опасная болезнь.