Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростовской области коронавирус выявили еще у 478 человек

В Ростовской области коронавирус выявили еще у 478 человек
В Ростовской области коронавирус выявили еще у 478 человек. За сутки с 27 по 28 декабря диагноз подтвердился у 177 молодых людей от 18 до 45 лет. Эта возрастная категория составляет 37,1% и занимает лидирующую позицию по числу новых пациентов с COVID-19.

На втором месте оказались люди от 46 до 65 лет - 146 человек. Они составили 30,5% заболевших. Борьбу с коронавирусом начали и пенсионеры. Диагноз подтвердился у 78 дончан от 66 до 79 лет (16,3%) и у 25 - старше 80 лет (5,2%). В числе зараженных оказались и несовершеннолетние. Медики зафиксировали 52 случая инфицирования среди детей, что составляет 10,9%.

Всего на Дону с начала пандемии COVID-19 подхватили 192 634 человека. По информации регионального правительства, большинство уже выздоровели. Однако побороть вирус смогли не все пациенты ковидных госпиталей. Жизни 9 536 человек унесла опасная болезнь.
Фото: Алексей Бойко.
0 0

Теги: коронавирус в Ростовской области COVID-19 на Дону

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.