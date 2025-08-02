Лодку с отцом и двумя детьми унесло течением в открытое море в Ростовской области

Фото: ГУ МЧС Ростовской области

В Ростовской области зафиксирован случай, когда лодка с отцом и двумя его детьми была унесена течением на значительное расстояние от берега.Происшествие случилось рано утром второго августа в Таганрогском заливе, недалеко от Приморского пляжа.Отец и двое его несовершеннолетних детей решили совершить непродолжительную прогулку по заливу на надувной лодке, оборудованной веслами. Вскоре после начала плавания сильные порывы ветра начали уносить их плавательное средство в открытое море. Все попытки противостоять мощному течению оказались тщетными, и лодка продолжала отдаляться от береговой линии.К счастью, у мужчины был с собой сотовый телефон. Он смог дозвониться своей жене и попросить о помощи. Получив тревожный звонок, супруга немедленно обратилась в службу спасения.На место происшествия оперативно прибыли спасатели. Они эвакуировали отца и детей на борт спасательного катера, а лодку отбуксировали обратно к берегу. К счастью, в медицинской помощи никто из пострадавших не нуждался.