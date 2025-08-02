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Проект строительства моста на Зеленый остров в Ростове госэкспертиза отклонила

Проект строительства моста на Зеленый остров в Ростове госэкспертиза отклонила

Госэкспертиза отклонила проект моста на Зеленый остров в Ростове. Об этом сообщает портал DonDay.

Администрация Ростова заключила соглашение о подготовке необходимой проектной документации еще в июле 2023 года. Цена контракта оценивалась примерно в 23 миллиона рублей. Комиссия вынесла отрицательное решение по проекту 1 августа.

Предполагалось, что длина мостовой конструкции составит 170 метров. Проект предусматривал две полосы для автомобильного движения и пешеходные зоны. Завершение разработки и утверждение проектной документации, прошедшей экспертную оценку, планировалось к концу ноября 2024 года. Для реализации проекта требовался земельный участок площадью 5,3 гектара. Начало трассы было запланировано на пересечении 29-й Линии и улицы Береговой, далее трасса переходила на улицу Островную, где должен был располагаться мост, и пересекала Окружную.

В опубликованных материалах не указываются причины, по которым государственная экспертиза дала отрицательный вердикт. Пока мост не возведен, единственный способ попасть на остров — воспользоваться понтонной переправой. Она бесплатна, но функционирует только в теплое время года.
Фото: Donday
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