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В семи городах и районах Ростовской области отразили атаку беспилотников

В семи городах и районах Ростовской области отразили атаку беспилотников

Временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь указал на территории, подвергшиеся атаке беспилотных летательных аппаратов. Нападение дронов на регион произошло в ночь на среду, 2 августа.

По заявлению военных, массированная воздушная атака была успешно отражена. Силами ПВО уничтожены беспилотники в Каменске-Шахтинском, Белой Калитве, Красносулинском, Каменском, Тарасовском, Чертковском и Верхнедонском районах.
Фото: Donday
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