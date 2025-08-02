В семи городах и районах Ростовской области отразили атаку беспилотников
Временно исполняющий обязанности главы Ростовской области Юрий Слюсарь указал на территории, подвергшиеся атаке беспилотных летательных аппаратов. Нападение дронов на регион произошло в ночь на среду, 2 августа.
По заявлению военных, массированная воздушная атака была успешно отражена. Силами ПВО уничтожены беспилотники в Каменске-Шахтинском, Белой Калитве, Красносулинском, Каменском, Тарасовском, Чертковском и Верхнедонском районах.