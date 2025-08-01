Двое погибли и один человек пострадал в ДТП в Ростовской области

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

В результате ДТП в Орловском районе погибли два человека, ещё один получил травмы. Авария случилась примерно в 19:00 1 августа.По трассе Котельниково - Песчанокопское ехал водитель автомобиля «ВАЗ-2109» не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где произошло столкновение с «Фольксвагеном Пассат».По информации Госавтоинспекцией Ростовской области, водитель и пассажир «ВАЗ-2109» скончались на месте. Также травмы получил 55-летний пассажир «Фольксвагена».