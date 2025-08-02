В Ростове-на-Дону водитель иномарки снес 14-летнего мальчика на электросамокате

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В Ростове-на-Дону зарегистрировано дорожное происшествие, в результате которого травмы получил несовершеннолетний. В вечернее время первого августа возле дома под номером 20 на Бульваре Комарова автомобилем был сбит 14-летний подросток, ехавший на электросамокате.Согласно предварительным данным, 45-летний водитель автомобиля «Киа Рио» не заметил ребенка, пересекавшего дорогу по пешеходному переходу на самокате с электрическим мотором. Не успев вовремя предпринять необходимые действия, автомобилист совершил наезд на 14-летнего юношу.Как сообщили в ГИБДД Ростовской области, пострадавшего доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи.