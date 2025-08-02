Над акваторией Азовского моря отразили атаку пяти БПЛА

Фото: Donday

Согласно информации, предоставленной Министерством обороны РФ, в акватории Азовского моря были сбиты пять беспилотных летательных аппаратов.Уничтожение БПЛА произошло 1 августа в период с восьми часов вечера до полуночи. До этого в Ростовской области были объявлены предупреждения о вероятных угрозах, связанных с беспилотниками и ракетными атаками.Стоит напомнить, что ранее в течение ночи над территорией донского региона было ликвидировано 12 беспилотных аппаратов.