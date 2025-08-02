Чемпионкой мира по тхэквондо стала девочка из Ростова-на-Дону

Фото: Антон Кондратов

С 22 по 27 июля в городе Аль-Айн (ОАЭ) состоялось масштабное мероприятие в мире тхэквондо, собравшее лучших из лучших. В состязаниях приняли участие 630 спортсменов из 25 государств.Российская сборная также продемонстрировала высокий уровень мастерства, завоевав золотые и серебряные награды в различных возрастных группах. По итогам соревнований команда России вышла на первое место в общем зачете. Особого внимания заслуживает выступление 11-летней ростовчанки Ульяны Державец. Юная спортсменка приняла участие в шести различных дисциплинах, включая личные и командные спарринги, хьенг и стоп-балл, одержав победу в четырех из них.О подготовке к этому важному событию рассказал тренер спортсменки Артем Кондратов порталу DonDay.- Мы долго и планомерно шли к этому высокому званию – чемпион мира, - рассказывает тренер. - Чтобы попасть на такого рода соревнования, нужно отобраться в сборную России, для отбора нужно золото в соревнованиях регионального уровня. Ульяна успешно прошла все стадии.Если бы не поддержка и руководство тренера, участие девочки в чемпионате могло бы и не состояться. Весной Ульяна столкнулась с дилеммой: отправиться на тренировочные сборы на Черноморское побережье или же соревноваться на российском чемпионате. Первоначально спортсменка склонялась к поездке на море, но тренер убедил ее продолжить подготовку к соревнованиям, и она согласилась.За этим последовали интенсивные ежедневные занятия: совершенствование техники, физическая закалка и психологическая подготовка. Помимо этого, непростым логистическим вызовом стала поездка в ОАЭ. По словам Артема, сборная России провела десятидневные сборы в Казани, затем отправилась в Москву, а уже оттуда добиралась до ОАЭ несколькими перелетами.- У меня не было возможности поехать на соревнования вместе с Ульяной, но я ее уже достаточно подготовил, чтобы она вышла и показала плоды усиленной и ежедневной работы, - делится Антон.Именно это и случилось. Ученица продемонстрировала замечательную физическую форму и безупречное мастерство в индивидуальном бою, командном хьенге (синхронное выполнение комплекса упражнений группой), командном поединке (соревнование между командами) и командном стоп-балле (командное соревнование с определением победителя по итогам встреч). В результате Ульяна завоевала четыре золотые награды.В двух индивидуальных категориях спортсменка удостоилась серебряных медалей. Как пояснила сама Ульяна, ей не удалось стать первой из-за накопившейся усталости и предстартового мандража.- Когда пришло время выступать в личном стоп-балле, где участники показывали технику движений, каждое оценивалось в определённое количество очков в соответствии с его техникой, я уже чувствовала сильную усталость. Что касается личного хьенга, здесь сыграло волнение. Я перенервничала и забыла комплекс движений.Впервые оказавшись в ОАЭ, Ульяна не смогла полноценно насладиться местной культурой из-за напряженного графика соревнований. Тем не менее ей удалось увидеть некоторые достопримечательности. В качестве сувениров она привезла футболки и презенты для родных. Однако самым значимым достижением, плодом многолетних тренировок стало звание чемпионки мира по тхэквондо, которое порадовало и семью, и тренера.Уроженка Ростова занимается тхэквондо уже пять лет. Обладательница второго взрослого разряда, она продолжает совершенствоваться в этом виде спорта. Несмотря на занятость, девочка находит время и для хобби. Ульяна проявляет талант в живописи и создании бижутерии из бисера.