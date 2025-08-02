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Две аварии и дорожные работы сковали движение на М-4 под Шахтами

Две аварии и дорожные работы сковали движение на М-4 под Шахтами

В окрестностях Шахт на трассе М-4 «Дон» образовался колоссальный затор из-за дорожных работ и двух дорожно-транспортных происшествий. Протяженность пробки превысила девять километров, начинаясь от 990-го километра федеральной автодороги и достигая хутора Пролетарка.

Причиной столь масштабных затруднений в движении стали два столкновения автомобилей и проведение ремонтных работ на дороге. Автомобилистам настоятельно рекомендуется заранее продумывать пути объезда, чтобы не попасть в образовавшуюся "дорожную ловушку".
Фото: Яндекс. Карты
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