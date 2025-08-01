Фото: ФК Ростов

Голкипер «Ростова» Даниил Одоевский извинился за пропущенный мяч в игре со «Спартаком» в рамках Кубка России. Встреча состоялась 30 июля в Ростове-на-Дону.«Ростов» уступил «Спартаку» со счётом 0:2, что, несомненно, вызвало разочарование у Одоевского. После игры он извинился перед командой за пропущенный гол.«Мне очень жаль, что я пропустил мяч. Это был первый матч на домашнем стадионе, и пришло много болельщиков. К сожалению, я подвёл команду. Ребята старались, а болельщики поддерживали нас на протяжении всей игры», — сказал Одоевский в интервью «РБ Спорт».Напомним, что наставник «Ростова» Джонатан Альба решил доверить место в воротах Одоевскому в кубковых играх, а Ятимову — в матчах чемпионата России.