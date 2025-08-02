Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Общество

Версия для печати

В Ростове будет ограничено движение машин из-за работ на теплосети

В Ростове будет ограничено движение машин из-за работ на теплосети
В Ростове из-за работ на теплосети ограничат движение машин. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.

Ограничения будут действовать с 20 августа по 30 октября. В этот период автомобилисты не смогут проехать по улице Восточной, на участке от проспекта Кировского до строения № 6.

Также будет запрещено движение транспорта по проспекту Кировскому на участке от улицы Восточной до улицы Максима Горького.  
Фото: Donday.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.