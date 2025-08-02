В Ростове будет ограничено движение машин из-за работ на теплосети

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В Ростове из-за работ на теплосети ограничат движение машин. Об этом сообщили в департаменте автомобильных дорог и организации дорожного движения.Ограничения будут действовать с 20 августа по 30 октября. В этот период автомобилисты не смогут проехать по улице Восточной, на участке от проспекта Кировского до строения № 6.Также будет запрещено движение транспорта по проспекту Кировскому на участке от улицы Восточной до улицы Максима Горького.