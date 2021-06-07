Коронавирус подхватили еще 154 человека в Ростовской области

В Ростовской области за сутки COVID-19 заболели 154 человека. По данным на 9 июня, большинство новых инфицированных - молодежь от 18 до 45 лет (61 человек). Эта возрастная категория вторые сутки занимает лидирующую позицию. Немного меньше зараженных оказалось среди людей от 46 до 65 лет - 55 человек. В числе пациентов с COVID-19 оказались пенсионеры. Медики выявили 17 случаев заболевания у пенсионеров от 66 до 79 лет и 10 пожилых дончан старше 80 лет. Вирус не обошел стороной и детей. За последние сутки инфекцию подхватили 11 несовершеннолетних.С начала пандемии диагноз подтвердился у 95 618 жителей Ростовской области. К сожалению, не все из них смогли побороть коронавирус. COVID-19 унес жизни 4 540 человек, сообщили в региональном правительстве.