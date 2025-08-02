Проезжую часть в Ростове заполонили бурные реки после очередного прорыва

Фото: Соцсети

В Ростове-на-Дону произошел прорыв трубопровода, в результате чего образовались бурные потоки воды, схожие с реками в лесу. Горожане опубликовали в социальных сетях видеоролики, показывающие масштабы случившегося наводнения.Происшествие случилось утром 2 августа в районе Александровка. По словам местных жителей, из-за разрыва трубы проспект 40-летия Победы оказался затоплен канализационными водами.В комментариях к публикации пользователи указывают, что причиной аварии стали неполадки на очистных сооружениях, что и привело к затоплению тротуаров и проезжей части канализационными стоками. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как машины с трудом преодолевают затопленные дороги, как будто плывут на лодках.