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Проезжую часть в Ростове заполонили бурные реки после очередного прорыва

Проезжую часть в Ростове заполонили бурные реки после очередного прорыва

В Ростове-на-Дону произошел прорыв трубопровода, в результате чего образовались бурные потоки воды, схожие с реками в лесу. Горожане опубликовали в социальных сетях видеоролики, показывающие масштабы случившегося наводнения.

Происшествие случилось утром 2 августа в районе Александровка. По словам местных жителей, из-за разрыва трубы проспект 40-летия Победы оказался затоплен канализационными водами.

В комментариях к публикации пользователи указывают, что причиной аварии стали неполадки на очистных сооружениях, что и привело к затоплению тротуаров и проезжей части канализационными стоками. На кадрах, снятых очевидцами, видно, как машины с трудом преодолевают затопленные дороги, как будто плывут на лодках.
Фото: Соцсети
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