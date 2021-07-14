В Ростовской области коронавирус выявили еще у 330 человек

В Ростовской области увеличивается количество заболевших коронавирусом. За сутки с 15 по 16 июля инфекцию обнаружили у 330 человек.Преимущественно (162 человека, или 49,1%) число заболевших пополнила молодежь от 18 до 45 лет. Возрастная категория от 46 до 65 лет, почти весь период пандемии занимавшая лидирующую позицию, последнее время остается на втором месте. При этом новых пациентов с COVID-19 среди этих людей с каждым днем становится все меньше. За минувшие сутки диагноз подтвердился у 81 человека (24,6%).Также борьбу с опасным вирусом начали 32 пенсионера от 66 до 79 лет, что составляет 9,7% всех зараженных. А в возрасте старше 80 лет заразились 12 человек (3,6%). Инфекцию обнаружили даже у детей. По информации регионального правительства, COVID-19 подхватили 43 несовершеннолетних, или 13%.Всего за период пандемии диагноз подтвердился у 104 020 человек. Из них 4 918 не смогли побороть опасный вирус. Все умершие страдали хроническими заболеваниями, которые усугубил коронавирус.